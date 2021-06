Álvaro Uribe inspira su nueva novela en historias de juventud

León, Gto. La nueva novela de Álvaro Uribe, enlaza las historias de cinco jóvenes que no cumplieron las expectativas que tenían de ellos mismos, de lo que no lograron ni pudieron ser.

“Los que no” es una historia de la juventud, de las ilusiones, confianza y proyectos que se narran desde el punto de vista de un narrador de 65 años y que también formó parte de este grupo, que no es ajeno, pero que por su edad ya no comparte esas expectativas, que tiene el escepticismo, el cinismo y quizá una distancia crítica e irónica respecto de la juventud.

“Hay un conjunto opuesto que es el de los que sí lograron todo eso, pero es casi inexistente, yo casi estoy en la tercera edad y no he conocido a nadie que pertenezca absolutamente a este grupo”, comentó el autor.

De este grupo de amigos jóvenes, se comparte un relato de lo que vivieron en los años 60, 70 y 80. El narrador, es un escritor dentro de la novela, sabe lo que presenció, pero no más allá y eso lo obliga a sacar conjeturas de lo que pudieron pensar, sentir o hacer los personas.

Son historias que cuentan el hecho de haber estudiado en una misma preparatoria y luego ser universitarios; de haber vivido en un México durante el sexenio de Echeverría y López Portillo; de haber vivido el acontecimiento político del jueves de Corpus Christi de 1971, cuando hubo una matanza posterior al 68; de sus viajes al extranjero y de cómo sus vidas se la pasan entrecruzando.

“Para crear estos personajes me baso en gente cercana a mí; son historias que han vivido conmigo durante 40 años y hacerlas novela me da la libertad de combinarlas y yo sabía que son interesantes para contarse, pero no había encontrado la manera hasta ahora”, compartió el escritor.