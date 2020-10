Aplauden ‘Compromiso con las letras’

Dentro del marco inaugural de la edición 31 de la Feria Nacional del Libro de León la escritora tamaulipeca Cristina Rivera Garza fue distinguida con el reconocimiento “Compromiso con las Letras”.

Cristina Rivera Garza es una escritora mexicana y catedrática de gran trayectoria quien ha recibido galardones como el Premio Nacional de Novela José Rubén Romero, Premio Sor Juana Inés de la Cruz, Premio Nacional de Cuento Juan Vicente Melo y el Premio Internacional Anna Seghers.

Entre sus obras destacan: “La muerte me da”, “La guerra no importa” y “Nadie me verá llorar”.

Carlos María Flores Rivera, director del Instituto Cultural de León, comentó que el reconocimiento de este año no podría haber caído en mejores manos que en las de la maestra Cristina.

Presente en la Fenal a la distancia, la escritora agradeció el reconocimiento y destacó que es gracias a varios y lo asume como propio y como un compromiso con la estructura de los libros.

Conozco la feria de León desde hace varios años, he colaborado con curadurías e ideas que siempre han tenido una bienvenida generosa”, declaró la escritora y agregó que es buen momento para recordar la importancia de apoyar al binomio cultura y educación pública. Creo que sin una base de la educación pública le faltaría una pierna a este cuerpo que camina y que somos nosotros. También me gustaría recordar que es una responsabilidad del Estado apoyar las actividades culturales, la cultura que es una especie de columna vertebral que nos estructura por dentro y por fuera y de la que no podemos prescindir”, agregó.

Para ella es importante recordar que vivimos en un país donde el número de feminicidios sigue creciendo de manera escalofriante y escandalosa.

Creo que en este contexto es importante leer a mujeres, no es una cuestión narcisista, creo que hay una relación perversa y cierta entre formas de invisibilización y trincuneo del trabajo que hacen las mujeres y la violencia más letal que nos ataca en la calle y en las casas de país y del mundo que compartimos, llevamos a las mujeres, leamos con las mujeres y leamos para las mujeres, esto no es algo superfluo, es una manera de ponerle un llamado de atención crítica a la continua y creciente violencia contra las mujeres que nos toca presenciar y testificar cada día”, expuso.

En respuesta a la participación de la escritora, Carlos María Flores mencionó que la Fenal, que se realiza una vez al año tiene como principal vocación la aproximación de la palabra oral y escrita a niños y jóvenes además de que todo el año realiza convocatorias para la promoción de la escritura en proyectos como Hazle al Cuento, Niños Escritores y Mundos Posibles, que hacen en coordinación con la Universidad de Guanajuato y la Ibero.

Tenemos premios de literatura y el premio Fenal Norma abierto a todos los escritores”.

En cuanto al tema de género dijo que es fundamental que la institución y sobre todo tratándose de cultura ponga a trabajar todos sus programas en torno a que la mujer sea escuchada y que la feria del libro es una plataforma para que eso suceda.

Así lo dijo

Me da gusto que la pandemia no nos haya detenido, que podamos utilizar estas plataformas tecnológicas para seguir haciendo el trabajo que nos toca, no olvidemos que los libros, la escritura y la lectura nos han dado la mano en estos tiempos de encierro así como el arte y la cultura”. -Cristina Rivera Garza, escritora.

Foto: Especial