Armonizan Bicentenario

León, Guanajuato.- Con el recital en vivo de Carlos Adriel Salmerón se abrió el Segundo Festival de Piano del Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña, del Forum Cultural Guanajuato.

El programa que interpretó el maestro estuvo conformado por Seis momentos musicales, D 780, de Franz Schubert y Momento musical, Op. 16 no. 5 en Re bemol mayor, de Serguei Rachmaninoff.

En la primera parte del recital el solista ejecutó de manera magistral Seis momentos musicales, D 780, una colección de piezas breves para piano como Moderato en Do mayor; Allegro Moderato en Fa menor, Allegro vivace en Fa menor, Andantino en La bemol mayor, Moderato en Do sostenido menor y Allegretto en La bemol mayor.

En la segunda parte interpretó Preludio, Op 23 no. 1 en Fa sostenido menor, no. 4 en Re mayor, no. 5 en Sol menor, no.10 en Si menor, no. 6 en Mi bemol mayor y no. 2 en Si bemol mayor de Serguei Rachmaninoff.

Los cincuenta minutos del recital, que fueron disfrutados por el público asistente, los cerró con Preludio no. 5 del compositor mexicano Carlos Chávez, lo cual fue celebrado con fuertes aplausos.

Cabe mencionar que el pianista Carlos Adriel Salmerón ha desempeñado su actividad artística en las modalidades de recital para piano solo, música de cámara, recitales para canto y piano, y como solista con orquestas sinfónicas.

También se ha presentado en importantes escenarios nacionales y extranjeros como el Palacio de Bellas Artes, Sala Nezahualcóyotl, Auditorio Nacional de Música de Madrid, Teatro de la Ciudad Prohibida, en Pekín y la Radio de Baviera en Múnich.

El próximo concierto, que estará a cargo del pianista Abdiel Vázquez y se titulará

‘El Universo a Piano’ tendrá lugar el 6 de agosto a las 7 de la noche.

Con el fin de ofrecer confianza a los asistentes el aforo a la Sala Principal del Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña seguirá siendo limitado y se aplicarán todas las medidas sanitarias.

LO QUE VIENE

6 de agosto

Abdiel Vázquez

20 de agosto

Eric Cortés Alcántara

21 de agosto

Santiago Piñeirúa

