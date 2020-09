Asesora a rotarios

José Adalberto "Beto" Galván Galindo compartió su visión y experiencia con los integrantes del Club Rotario de León durante la sesión semanal titulada “Innovación de negocios en tiempos complicados, cómo llegar a nuevos mercados y cuidar el patrimonio”.

El orador huésped, asesor internacional especializado en finanzas, fiscal y asesoría patrimonial, comenzó su intervención cuestionando a los rotarios sobre la emoción que predomina en su realidad actual, pues estas influyen en las decisiones que se toman en las empresas.

Foto: Cortesía

Todos estamos viviendo un duelo y en los negocios nos preguntamos dónde estoy parado, con qué cuento y con qué no, qué es lo que me motiva para salir adelante; si mi proyecto es viable o a lo mejor es un negocio que me cayó como anillo al dedo, que benefició y que está creciendo”, comentó.

El experto recomendó que tener un presupuesto permite analizar hacia dónde se va como empresa, cuánto se debe innovar para cambiar el negocio de la forma que se está viendo el mundo.

Todas las decisiones en este momento clave tienen que estar basadas en un plan de presupuesto bien hecho y que sea monitoreado constantemente porque si no se perderá o ganará mucho dinero”, agregó.

Foto: Cortesía

Beto destacó que la innovación es un elemento importante en la realidad actual y se puede implementar en los productos y servicios tomando en cuenta que los grandes retos fortalecen a los equipos, los cuales emocionalmente no se encuentran estables y si no se pone atención en esto y se ayuda, no se podrán lograr los resultados esperados.

Tenemos que ser tribu, crecer y hacer alianza con mi contador, con mi equipo, proveedores para trabajar juntos y sacar adelante a mi empresa, a mi ciudad y a mi país. Seamos una tribu que ayuda en mi comunidad y a mi gente para que podamos continuar”, concluyó.

Foto: Cortesía