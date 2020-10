Ayuda a guerreras

Desde hace dos años, Laura Paz inició una campaña para las víctimas de cáncer y en el mes de la lucha contra el cáncer de mama, ofrece de corazón y gratuito el servicio de micropigmentación de cejas.

Para mí es importante poner mi granito de arena. Tengo 12 años en esto y desde el primer día mi intención es ayudar a las mujeres a sentirse bonitas y ayudarles en su autoestima, yo sé que con esta enfermedad muchas de ellas no tienen el recurso para este tipo de servicio y a mi se me ocurrió ofrecerlo sin costo”, platicó.

A lo largo de estos dos años ha apoyado a alrededor de 30 mujeres, pero le gustaría que fueran más, pues asegura que verse bien influye en su seguridad y estado de ánimo y lo único que solicita es presentarse con identificación oficial, alta médica o carta de autorización de su doctor.

Quienes deseen este apoyo pueden escribir al WhatsApp 4773932786 y o en sus redes sociales D Lau delineado permanente.

En el 2000, María Concepción Ramírez, se encontró una bolita en su seno cuando se hacía una autoexploración.

Semanas después se le diagnosticó cáncer de mamá y como su problema era avanzado perdió uno de sus senos.

Desde entonces he venido lidiando con esa enfermedad que para mí no ha sido pesada, pero en un principio sentí que el mundo se me venía encima, pero con el paso de los días fue aprendiendo a valorar cada día más”.