Ayuda a mejorar la calidad de vida

La fisioterapia es una disciplina de la ciencia de la salud que ofrece un tratamiento terapéutico y de rehabilitación no farmacológica para diagnosticar, prevenir y tratar síntomas de múltiples dolencias.

Cada 8 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Fisioterapia, constituido por la World Confederation for Physical Therapy (WCPT) para resaltar la labor y contribución de los especialistas a la salud.

Comprometida con su profesión

Desde que era pequeña, Magali García supo que quería ser fisioterapeuta, pues al ver el Teletón se interesó por investigar la carrera que debía estudiar para mejorar la calidad de vida de las personas.

La especialista de 26 años, adquirió experiencia profesional desde su segundo año de carrera en la ENES-UNAM al atender a pacientes en la clínica de la institución; y en el tercero, se acercó a diferentes profesores y fisioterapeutas para aprender fuera del aula y poner en práctica sus conocimientos.

Foto: Cortesía

Siempre me ha gustado la ciencia de la salud, pero no la medicina, entonces comencé a investigar sobre la fisioterapia y cuando estuve en la universidad me tocó estar justo en el CRIT un tiempo y fue una experiencia muy bonita, pero el destino y la carrera me inclinó hacia la parte del deporte y estoy metida más en esto”, platicó.

Aunque fue pesado y cansado, estudiar y trabajar al mismo tiempo, Magali fue trabajando en crear oportunidades para su futuro y cuando egresó ya contaba con un trabajo y experiencia para atender a más pacientes.

Actualmente este tipo de terapia se está dando a conocer más, mucha gente piensa que es algo nuevo y no, en México no se se acostumbraba a ir con el fisioterapeuta y ahora hasta los médicos refieren a sus pacientes. Además, también ahora hay gente que practica deporte y sus músculos exigen que tengan este tipo de terapia y poco a poco van reconociendo que somos especialistas importantes en la salud de las personas y que no solo acudan cuando ya les duele algo o tienen una lesión, sino también como prevención”, comentó.

Mejorar la postura, liberación de tensión, disminuir el dolor de espalda, mejorar la fuerza y el equilibrio, así como la estabilidad, son algunos de los beneficios que brinda la fisioterapia.

Foto: Cortesía

En el caso del deporte son personas que hacen actividad y los veo cada semana, dependiendo del tipo de deporte y la frecuencia con la que lo hacen, pero aunque no hagan actividad física es importante hacer una revisión porque hay pacientes que llegan con un dolor de varios años y esas son lesiones crónicas más difíciles de trabajar y que llevan un proceso porque también hay quienes en la primera sesión quieren resultados y es un trabajo constante de ambas partes”, explicó.

Esta terapia se puede trabajar con diferentes agentes físicos como la electroterapia, ultrasonido, láser, calor o frío, pero Magali destaca que la mejor es la manual, pues con una buena técnica se puede mejorar la condición de las articulaciones y la tensión muscular.

En medio de la pandemia, Magali aceptó el reto de emprender con su propio consultorio MG Pyshiospa, algo que ya tenía pensado hacer antes de las actuales circunstancias y que le ha resultado una buena decisión, pues asegura que el peor fracaso era no intentar.

En mi clínica atiendo deportistas, pacientes con lesiones, pacientes geriátricos y estoy certificada en fisioterapia dermatofuncional y en fisioterapia obstétrica que es llevarla durante el embarazo y preparar a la mamá a tener un mejor parto”, añadió.

También comparte que el compromiso de quienes ejercen esta profesión es buscar la máxima funcionalidad del paciente, pero existen casos con limitantes ajenos, por lo que como especialistas es importante identificar hasta dónde puede llegar su intervención y de ser necesario canalizarlo con otro médico.

A veces también no avanzan porque no le dan continuidad, la terapia empieza cuando el paciente llega a su casa con las indicaciones de los ejercicios que tienen que hacer, pero no lo hacen y no hay avance, entonces es un trabajo en equipo y un compromiso de ambas partes para salir adelante”, señaló.

En este Día Mundial de la Fisioterapia, Magali hace un llamado a reconocer la profesión y el trabajo integral que realizan para mejorar la calidad de vida de los pacientes, así como que en el país existan más cursos, diplomados y maestrías en las que puedan seguir con la actualización para estar a la vanguardia y ofrecer cada vez mejores técnicas.

Con la fisioterapia buscamos la calidad de vida en las personas, pero a la vez te gratifica a ti como especialista porque logras que tu paciente camine, que suba o baje escaleras y esas son cosas que llenan mucho. Yo me entrego a mi profesión y cada día me despierto con ganas de ser mejor, de estudiar para dar lo mejor a mis pacientes porque ellos ponen toda su confianza en mis manos”. -Magali García, fisioterapeuta

Foto: Cortesía

Mejora calidad de vida

Hace ocho años, Kristian Zúñiga tuvo un accidente en moto que le ocasionó un esguince de segundo grado en su mano derecha.

El traumatólogo sugirió dos caminos para tratar la lesión; el primero, una cirugía de alto riesgo; y el segundo, intentar con la fisioterapia.

Debido a que el daño estaba en los ligamentos y tendones, al momento de hacer la cirugía podía quedar alguno de mis dedos inmóvil o sin fuerza, se habían hecho como nudos y tensado algunos ligamentos, para relajarlos y volver a recuperar la movilidad y decidí la terapia”, contó.

Tomó esta decisión porque la cirugía en su extremidad diestra iba a limitar su condición laboral y física, ya que en ese tiempo trabajaba en una trasnacional en la que, además de estar en oficina implicaba actividades de carga.

Durante cuatros meses, asistió dos veces por semana a sus sesiones, con duración aproximada de 80 minutos, para recuperar la movilidad y fuerza de sus manos.

Realizaba varios ejercicios con una pelota de resistencia que era apretar lo más que pudiera, iban graduales de blanda a un poco más dura; seguido de eso me ponían como un tipo de agujas en ciertas partes del cuerpo con ligeras descargas para reanimar los músculos y tendones y recuperar, sino al 100, lo más que se pudiera de movilidad”, explicó.

Al primer mes de su terapia comenzó a notar los cambios en su mano pues ya podía sostener una cuchara, tomar un vaso o escribir, además de tener mayor sensibilidad.

La recomendación fue que fuera durante un año, pero la suspendí a los cuatro meses, ya que la tomaba fuera de la ciudad y era difícil trasladarse y pagar viáticos; para las sesiones me apoyaba la empresa y de ahí lo que más tardé en recuperar fue la fuerza en la muñeca”, comentó.

A partir de la fisioterapia recuperó el 80% de la movilidad de su mano y de haberla realizado durante el año que le recomendaron hubiera tenido una mayor evolución y sin secuelas, ya que sus dedos quedaron un poco desviados.

Actualmente hay muchos avances en las cirugías, yo estoy hablando de hace casi una década, pero sí como en mi caso, hay la posibilidad de tomar la fisioterapia antes que una cirugía, pues si es algo que vale la pena tomar en cuenta porque sí me ayudó a mejorar”, finalizó.

Foto: Cortesía