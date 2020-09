Ayudan a mejorar conductas

“¿Puedo ser tierno, pero firme a la vez?” fue la charla que impartieron las psicólogas Rocío Waldo y Carmen Núñez a padres de familia, con la finalidad de ayudarlos a mejorar las conductas de los pequeños en casa.

A través de Libérate, centro de crecimiento personal, las especialistas aprovecharon las plataformas digitales para dar compartir información importante para el bienestar mental y emocional de las personas.

Cada sistema familiar es diferente y tienen determinadas creencias, valores y normas que quieren enseñarles a sus niños, de acuerdo a la experiencia de las psicólogas, cuando un terapeuta hace comentarios sobre la educación de los pequeños, los papás no dudan en defenderse.

Además de orientar a los padres de familia sobre lo que no deben hacer, les compartieron herramientas útiles para que las apliquen

En la primera parte les compartimos qué es enseñar a crecer, cual es la responsabilidad como papás, manejo de discusiones, palabras que no son adecuadas y cuáles sí porque le decimos al niño mira qué sucio está tu cuarto, pero no le estamos dando ninguna instrucción, no me dices que qué hacer mamá y tengo nueve años”, explicó Carmen.

Las especialistas destacaron que a veces como papás se olvidan que sus hijos tienen una propia capacidad de pensar y van formando su criterio, por lo que si se les habla con mensajes incompletos, frases agresivas u hostiles, lo único que se logra es la lucha de poder.

Les explicamos cómo educar con personalidad, cómo responden como papás a todas sus conductas y yo siempre les recomiendo anotar lo que a su hijo no le gustaría que le pasara. Una mamá me dijo que condiciona el comportamiento de su niño con la televisión y llega un punto en el que ya no le importa y hace lo que quiere: no es él quien repite la conducta es la mamá que no ha establecido una estrategia adecuada para disminuirla y es lo mismo si la queremos aumentar”, detalló Carmen.