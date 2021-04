Brillan jóvenes guanajuatenses en el extranjero

León, Gto. Cada vez son más los guanajuatenses que ponen en alto el nombre del Estado y del País en territorio extranjero, por ello la Secretaría del Migrante y Enlace Internacional, sostuvo una plática mediante redes sociales con jóvenes que están teniendo éxito en otras partes del mundo.

Amairani Hernández es una de ellos. La originaria de Cortazar, Guanajuato, recuerda haber tenido una infancia feliz que transcurrió en la colonia Carrillo Puerto, estudió en la escuela Benito Juárez, también en la Secundaria Técnica, ella pasaba grandes ratos con sus abuelos, recuerda que disfrutaba sentarse con ellos y ver a la gente pasar que siempre saludaban con educación. El bachillerato y la universidad los realizó en Estados Unidos.

Su familia es grande y se conforma por sus abuelos, tíos, primos, en Cortazar. Y vive con sus padres y su hermana en Houston, Texas. Ella decidió emigrar permanentemente a Houston para recibir atención médica constante de parte del especialista encargado en su salud, debido a que ella nació con un problema en las piernas, para no estar viajando constantemente entre México y Estados Unidos, la decisión que la familia toma es que ella se mude a vivir al país del norte.

Ella comenta que la vida en Guanajuato se extraña mucho, el calor de hogar, la calidez de la gente son razones por las que ella espera volver a vivir algún día en suelo mexicano. "No hay nada como su comida, su cultura, su gente, todos los aspectos siento que Cortazar es mucho mejor y espero algún día en Dios regresar", mencionó Amairani.

Amairani actualmente se encuentra estudiando en Texas el Doctorado en Físico Matemático, ella muestra una gran fe en Dios, que dice la ha ayudado, eso más el apoyo moral de sus compañeros y maestros que la alientan para seguir trabajando en su meta.

"Les quiero decir que le echen muchas ganas, cualquier sueño que tengan, no importa que tan loco sea, lo pueden realizar, yo soy un ejemplo de ello, en la vida pensé en terminar la licenciatura, maestría y ahora doctorado, aprovechando las oportunidades, echándole ganas, es así como he podido llegar y si yo puedo no tengo ninguna duda que ustedes también lo pueden hacer", expresó.