Busca Lili Roiz restaurar familias

Con su libro “¡Auxilio! (no) quiero divorciarme” la escritora leonesa Lili Roiz ofrece una guía para reconectar con la pareja y restaurar la vida emocional de la familia.

Cuando estudiaba Literatura en la universidad ya escribí en una columna dominical de crítica social. Finalmente este libro nació en circunstancias de mi vida que me llevaron a escribirlo y fluyó de una manera sencilla”, platicó.

La escritora ha impartido clases en diferentes niveles educativos, principalmente en la universidad, en materias formativas en las que era común realizar dinámicas con los estudiantes sobre los anhelos que tenían y uno de los más recurrentes era el ver a sus papás juntos, sin pelear y a su familia unida.

Uno pensaría que un chico de universidad aspira a emprender un negocio, encontrar el trabajo de sus sueños, tener otro tipo de estabilidades y no, era solo ver a sus papás en paz. Justo en ese momento yo pasaba por una crisis matrimonial fuerte, al borde del divoricio, y eso me hizo ruido ver que estos jóvenes tenían ese dolor emocional y me hizo repensar mucho las cosas”, compartió.