Busca ortodoncia función y estética en pacientes de todas las edades

León, Guanajuato. Más que la estética, la ortodoncia busca la funcionalidad para corregir anomalías de los dientes y los huesos maxilares, así lo explica el especialista Cristian Alba Medina, egresado de la ENES-UNAM.

La odontología tiene especialidades para atender diferentes problemas de la salud bucal. La ortodoncia, ayuda a prevenir, interceptar y corregir maloclusiones que afectan a la estética o la función, por lo que en edades temprana atender algún problema de desarrollo de huesos en el maxilar o la mandíbula, así como algún hábito que genere un mal crecimiento y por lo tanto una mala posición dental.

Por esta razón, ir al dentista es importante para detectar algún problema y que un especialista intervenga a tiempo, sobre todo a partir de los 6 años cuando comienzan a salir los dientes permanentes. Por otro lado, hay pacientes adultos que estéticamente se sienten bien, pero su mordida no está correcta provocando dolores en la articulación o desgaste en los dientes.

El médico dental destaca que a la ortodoncia se le identifica por el uso de brackets o también llamados frenos, dispositivos con más de 100 años que han evolucionado en diferentes tipos y que sirven como auxiliares para el proceso que el especialista determina.

Han surgido nuevas tendencias hacia lo digital como lo 3D o desde hace una década con los alineadores dentales abarcando un campo más estético, removibles y transparentes que cubren otras necesidades de los pacientes.

El tiempo y resultados de un tratamiento de ortodoncia dependen de la complejidad del caso de cada paciente que, de acuerdo con el especialista Cristian Alba, debe explicarse desde el inicio para determinar un plan y objetivos.

Si tienes una discrepancia ósea como un problema de hueso, ya sea que tu maxilar o tu mandíbula no están en la misma línea, es decir, que es más grande uno que otro, esto determina el tiempo y complejidad del caso. Cuando el paciente está en una edad donde ya no hay crecimiento será un tratamiento más complejo porque se está compensando con los dientes problemas esqueletales, que no es lo ideal en todos los casos, inclusive hay algunos muy severos donde esas compensaciones no se pueden dar y el paciente necesita una cirugía ortognática para operar los huesos y el tratamiento es más largo de dos y medio a tres años”, explicó.