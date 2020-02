Cambia la ingeniería por alcanzar su sueño

León.- Ricardo Zárate escritor cinematográfico y novelista, es originario de León Guanajuato, tiene un título de Ingeniería industrial y de Sistemas, pero su gran pasión siempre fue ser contador de historias.

Fue un niño hiperactivo, razón por la que su mamá trataba de asustarlo en las noches con películas de terror para que se durmiera temprano, pero él desarrolló un gusto genuino por estas historias y las disfrutaba.

Mi mamá en su intento por quererme calmar, ponía películas de miedo, pero entonces ya no me desvelaba jugando sino viéndolas, era como la versión cinematográfica del ropavejero para hacerme dormir”, compartió el escritor.

Después descubrí en mi casa el libro del exorcista y me di cuenta de que para producir una película debía hacerse primero en tinta y papel, y comenzó mi pasión por la escritura, deseaba contar historias y en un país de no lectores, era más sencillo ver una pantalla que abrir un libro”, añadió.

Ricardo viene de una familia profesionista, en donde su papá y sus hermanos son ingenieros y compartió que se sintió presionado para estudiar una carrera similar, pues creció en un ambiente en donde ser escritor significaba morir de hambre y debía hacer algo más productivo con su vida.

Desde sus inicios, realizó pequeños cuentos que compartía con sus compañeritos de la escuela.

Yo hacía mis propios libros, recortaba las hojas y las grapaba en ese formato, pero nadie me leía, luego añadí dibujos y de tener cero lectores comencé a tener un poco más, pero desde niño ya estaba decretando con esas pequeñas acciones que a esto me quería dedicar”.

Años después un compañero de la preparatoria se dio cuenta de la pasión que tenía Ricardo por las letras, que le regaló un folleto de una escuela de cine en Londres, la idea de estudiar en el extranjero se cultivó en su mente, que luego de egresar del Tec de Monterrey como ingeniero, tomó la decisión de salir del país.

Estando allá fue difícil para mí porque dormía en las calles, comía lo que podía, estuve así poco más de un mes y luego encontré asilo en un cuarto que compartía con cinco coreanos, llegué a la escuela de cine y me encontré con un mexicano que me regaló su chamarra con el logo de la institución, me hice pasar por estudiante para aprender a hacer guiones”, añadió.

Ocho años después de su regreso a México, escribió el guión de la película “La niña de la mina” protagonizada por Regina Blandón, parteaguas que le permitió escribir además la novela “El chico sin nombre” y “Persigue tus sueños, tu puedes cambiarte la vida”.

Esta última donde relata su aventura por Londres y su empeño por luchar por lo que deseaba.

Me di cuenta de que el solo tener talento no te abre puertas, porque debes ser conocido de alguien o tener una palanca, y yo no tenía estudios formados de cine, pero nunca me desanimé, seguí luchando y se abrieron las puertas para mí”.