Cantan a sus alumnos

“Los directores le cantan a los coristas” es el programa que dirige el maestro Jaime Castro Pineda, asesor artístico y director de los Coros del Valle de Señora, con la finalidad de compartir un espacio virtual con la música que transmite todo tipo de emociones.

Desde hace más de un mes, los docentes se reunieron con las medidas sanitarias, para ensayar ocho temas que buscan sorprender a su comunidad de más de 200 estudiantes, pues este año quieren transmitirles su apoyo y cariño aún en la distancia.

José Arturo Salazar Ortega, director de los coros de selección y San Juan Bosco presentó como primer tema Dómine non sum dígnus, es decir, “Señor, no soy digno”, obra del compositor Tomás Luis de Victoria, quien nace en Madrid, España (1548-1611), de vocación sacerdote y célebre compositor, organista y cantor de capilla.

Este motete que les presentamos es de carácter religioso y es para el momento de la sagrada comunión. Es bello, es sublime, te hace estar en un estado de paz y de gozo; esta pieza me transporta cuando he cantado en Catedral y ver sus ornamentos, sus pinturas y la gente con mucha fe, a mí igual me llena de mucha alegría”, compartió el profesor.