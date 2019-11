Carlos Prieto impulsa la cultura con su música

León.- El violonchelista Carlos Prieto Jacqué visitó el estado para compartir su experiencia y promover la cultura a través de la música.

En cumplimiento a su función de órgano consultivo de la Secretaría de Educación Pública, el Seminario de Cultura Mexicana acerca temas variados del arte musical a diferentes espacios del país.

El músico ofreció un concierto la noche del viernes en la parroquia Ecce Homo de Acámbaro, donde también tuvo una interesante interacción con el público interesado en aprender y promover la cultura.

Desde hace tres años no se presentaba en Guanajuato y eligieron ese municipio por ser una corresponsalía activa del Seminario de Cultura Mexicana.

Me da mucho gusto recorrer México dando conciertos y conferencias que me han permitido estar en lugares muy importantes como Monterrey, Guadalajara y León, así como en lugares donde rara vez llega un violonchelista a dar un concierto y me emociona esta misión de conocer la música y la cultura a lo largo y ancho de México”, comentó.