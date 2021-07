Guanajuato. Catalina Gris es la primera del Programa de Apoyo a los Artistas Guanajuatenses en exponer su propuesta “Paradoja a paradigma” en el Museo Casa Diego Rivera en la capital de este estado.

Este programa que coordina el Instituto Estatal de la Cultura (IEC) surgió de las necesidades e inquietudes actuales del gremio artístico con la llegada de la pandemia por COVID-19.

Catalina Gris presenta el trabajo realizado durante el último año que suma 33 piezas, de las cuales 28 son de técnica mixta, cuatro bocetos y un video.

La pintora se centra en la paradoja del deseo de vivir en armonía con el medio ambiente dentro de una ciudad moderna donde cada acción minúscula resulta en un efecto dañino a la naturaleza.

Este conflicto existencial es el detonador de una producción pictórica donde los colores chillantes de la pintura industrial resaltarán sobre un fondo de tela ecológica teñida a mano por la misma artista.

La idea surge al estar en contacto con los materiales de pintura. Cuando empecé a construir mis propios bastidores seleccioné tela de todo tipo, pronto me di cuenta que en mi ciudad predomina el poliéster e intenté conseguir fibras naturales, en eso estaba cuando me enteré que hay un montón de plantas que se pueden utilizar y con poco o cero impacto ambiental.Encima de esta exploración aplique acrílico lo cual me llevó a la paradoja que señalo: debemos y podemos tomar medidas para no contaminar tanto, pero algunos hábitos y costumbres son en extremo difíciles de superar”, explicó.