Celebra década de ofrecer cultura a los guanajuatenses

León, Gto. El 7 de diciembre de 2010, fue inaugurado el Teatro del Bicentenario Roberto Plasencia Saldaña como parte del Forum Cultural Guanajuato, un espacio que a través de su oferta ha contribuido al desarrollo de producciones propias en las artes escénicas.

Su director, Jaime Ruíz Lobera dice que 10 años no han sido fácil y el balance general es de una colaboración importante en la transformación de la ciudad que fortalece a Guanajuato, considerado como un estado cultural por excelencia.

En este par de lustros, más de 700 mil personas han disfrutado de las más de 7 mil actividades que han formado parte de la oferta de este recinto, pero más que la cantidad, su director destaca que el teatro ha embonado y sumado a la sociedad, además de destacar a la ciudad por su calidad artística.

Compromiso y vocación son factores fundamentales en el equipo que da vida al recinto y con lo que han logrado su reconocimiento en el país. Cada una de las personas que ahí trabajan, ponen su granito de arena porque entienden que forman parte de una maquinaria más grande que enaltece y suma.

Para mí es una gran responsabilidad y un honor principalmente trabajar para un teatro de categoría, trabajar para la sociedad y sentir que lo que uno hace es valioso, que lo que cada uno puede aportar debe ser lo que nos mueva. Si uno considera que no tiene nada que aportar, no tendría por qué estar en ese tipo de posiciones, lo más importante es mantener la vocación de servicio y seguir sorprendiéndonos en la programación que debe ser diversa, audaz y tener ese diálogo con la sociedad”, compartió.

El 2020 fue un año atípico para todo el mundo, muchas organizaciones se vieron en la necesidad de tomar decisiones complejas, pero el Teatro del Bicentenario contó con el apoyo del Gobierno del Estado para mantener los presupuesto que dan seguridad laboral a sus trabajadores.

La pandemia les permitió potenciar sus contenidos a través de las redes sociales con la transmisión de óperas o la ópera picnic en el Parque Metropolitano, en lo que han detectado una sociedad digital que ha estado al pendiente del teatro y que están ávidos de cosas diferentes a lo que acostumbran a consumir en esas plataformas.

El Forum Cultural Guanajuato ha tomado nuevas estrategias para la reactivación de actividades con su público. En el caso de la Sala de Conciertos Mateo Herrera ya se recuperaron los conciertos con presencia de público con aforo limitado a 40 personas que pueden disfrutar conciertos de música de cámara.

También se concientiza al Ballet de Monterrey sobre la cesión de derechos para transmitir varias veces lo que ayuda a llegar a más familias, quienes seguramente tendrán la oportunidad de ver El Cascanueces, desde la comodidad de su casa en la mañana de Navidad el 25 de diciembre.

La gente se ha disciplinado mucho, encontramos que la gente que nos acompaña en el Forum tiene un alto grado de civismo, no hemos tenido ningún tema desagradable con gente que no quiera venir con cubrebocas o que quiera entrar a un lugar donde no tenga la reservación en línea, nos han tocado respuestas muy cívicas”, destacó.