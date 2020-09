Combate a las pesadillas

Las pesadillas son las protagonistas en la nueva obra de la cuentista infantil Martha Elena Romero, quien presentó “Luisol y las pesadillas”.

En esta obra presentada como parte del programa de Fenal Permanente, narra vivencias personales y brinda un tipo de acompañamiento a todas las niñas y niños que sufren de estos espantosos sueños.

También, compartió que recuerda a una momia que aparecía frecuentemente en sus sueños y que ahora forma parte del libro.

Aseguró que durante la infancia es cuando se viven de manera más frecuente estas situaciones, por lo que los niños y niñas tienden a postergar lo más posible la hora de dormir.

La autora explicó que una manera de hacer más llevadera la hora de dormir, es leer un cuento infantil que tenga que ver con los intereses de los hijos y que deban ser acorde a su edad.

Por otro lado, Martha compartió que cuando se convirtió en mamá, sus hijas comenzaron a experimentar pesadillas, por lo que creó este libro como acompañamiento.

Mis hijas son quienes me ayudan a pulir los libros, ellas me dieron sugerencias y recomendaciones en esta nueva obra, que yo con gusto incluí, así que puedo decir que ellas me ayudaron a escribirlo y es algo que comparto con ellas”, expresó.