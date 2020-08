Combina sus pasiones

Paulina Montserrat López Ramírez es una joven estudiante de Arquitectura que combina esta pasión con la del cuidado de la piel a través de la elaboración de jabones artesanales.

Luego de problemas de autoestima, decidió poner atención en su cuidado físico y emocional, fue entonces que descubrió las propiedades de diferentes ingredientes que le dan mejor calidad de vida a su piel.

Tras trabajar varios meses en tiendas de ropa de un centro comercial en el sur de la ciudad, la joven decidió que ella quería ser su propio jefe y ser dueña de su tiempo con algún proyecto que le genere ingresos para pagar sus estudios y otros gastos.

A mí me encanta el cuidado de la piel y siempre tenerla limpia, siempre me compraba jabones artesanales y se me ocurrió vender eso. Me metí a una capacitación para enseñarme a hacerlos y me gustó, así fue como nació Phalu”, contó.