Comida sana impacta en todos

Llevar una dieta adecuada a cada temporada del año además de ser benéfico para la salud del cuerpo y la economía personal, también ayuda a nivel macroeconómico al consumir lo que los agricultores producen, eso beneficia al medio ambiente, ya que ayuda a reducir empaques y a que los ecosistemas sigan un curso natural.

Elia Guadalupe Muñoz Pérez, nutrióloga egresada de la Universidad de Guanajuato y especialista en nutrición renal, comentó los alimentos de otoño están diseñados para dar al cuerpo los nutrientes que hagan frente al cambio de estación por lo que llevar una dieta acorde a la temporada es benéfico para la salud porque se pueden aprovechar los nutrimentos que otorga la naturaleza de acuerdo al ciclo.

Agregó que en la temporada de otoño los alimentos que más se dan son los que aportan vitaminas y cierto tipo de minerales y nutrimentos que por sí solos protegen y ayudan a reforzar el sistema inmunológico que prepara al cuerpo para la temporada invernal.

Destacó que cada alimento tiene un aporte nutrimental diferente y se pueden agrupar por sus colores.

En cuanto a las frutas cítricas de temporada como el membrillo, guayaba, naranja, mandarina y lima, que tienen una carga importante de vitamina C, comentó que al consumirlas se va preparando al sistema inmunológico para que no lo agarre desprevenido el invierno.

Ahorita que estamos en confinamiento algunas personas se preocupan por ver que medicamentos o remedios pueden tomar para proteger el sistema inmunológico pero en lugar de buscar medicamentos preventivos deberían incorporar una alimentación saludable que incluya frutas, verduras, alimentos ricos en vitamina C, fibra, vitaminas del grupo B y E, presente en el aguacate que es una grasa saludable. Si se incorpora una alimentación así se fortalece el sistema inmunológico para que sea más eficiente ante una infección, probablemente la alimentación no evite que nos dé Covid pero sí que no dé de forma grave”