Cómo no ser ‘un títere’

La psicóloga Carolina Espinoza ayuda a identificar a las personas manipuladoras, así como algunas recomendaciones para confrontarlas.

¿Quién no se ha topado con una persona manipuladora? Para aclarar bien el punto debemos de entender que una persona manipuladora hará y convencerá que los demás estén a su disposición”, explicó.

Con el fin de ubicar algunas de las características de este perfil de comportamiento Carolina compartió ciertas características: Las personas manipuladoras son seres que utilizan la pena y la compasión, basándose en su egocentrismo, perciben a los otros como medio para alcanzar sus propósitos; Suelen ser grandes oradores y le dan vuelta a las cosas a su conveniencia, se guían por las debilidades del otro mediante la distorsión cognitiva y emocional, ya que les cuesta mantener un equilibrio social y emocional con los demás.

La persona manipuladora hará que dudes de ti, de tus decisiones y elecciones, ya que no poseen escrúpulos a la hora de reprenderte y provocará que realices o digas cosas que no deseas hacer o decir”, explicó la experta.

Poseen baja tolerancia a la frustración, si no consiguen lo que quieren se enojan y te harán sentir culpable y no entenderá razones, ya que no se hará responsable de sus actos”, añadió.