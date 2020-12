Comparte panel retos educativos de rectores jesuitas

León, Gto. Rectores jesuitas participaron en el panel “Educar para la incertidumbre desde la esperanza” que se llevó a cabo en el marco de la XI Cátedra Pablo Latapí Sarre.

En esta actividad participaron Luis Arriaga SJ, rector del ITESO; Mario Patrón SJ, rector de la Ibero Puebla; y Alexander Zatyrka SJ, rector de la Ibero León, quienes expusieron los retos que enfrentan en la contingencia.

Los sacerdotes jesuitas coincidieron en que se vive un contexto adverso que ya existía y que se recrudeció con la pandemia. El rector de la Ibero León, expuso la oportunidad de ver esta situación como un parteaguas y una posibilidad de ver alternativas.

También destacó que es necesario consolidar una educación centrada en el ser, en la persona y no en el hacer, no en sobrevivir en la competencia de un mercado laboral, sino en la calidad de la vida y tener elementos para evaluarla.

La preparación para la vida de calidad concretada en esta expresión del buen vivir, aprender a percibir y habitar un mundo poblado por personas, no cosas. Experimentar la vida no como proceso, sino como itinerario, donde coincido con otras libertades y me educo desde esa libertad madurada en la construcción de un bien común”, agregó.