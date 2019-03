Comunidad del Tec de Monterrey rinde homenaje a su fundador

Baile, música, canto y una lectura dramatizada de la vida y hechos importantes del fundador del Tecnológico de Monterrey, fueron parte del evento “Réquiem por Don Eugenio”, en el teatro María Grever.



Dentro de las actividades del festejo por el 75 aniversario del ITESM a nivel nacional y sus 40 años en León, se realizó el homenaje en vinculación con el Instituto Cultural de León (ICL) y el programa académico Campus Madero, como iniciativa de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño de llevar al Centro Histórico clases, proyectos y retos del ámbito educativo para que estos tengan una vinculación con la sociedad civil.



Estudiantes, EXATEC y colaboradores participaron en la lectura dramatizada del libreto escrito por Jaime Palacios, el que está basado en el libro “Don Eugenio Garza Sada, ideas, acción y legado”, de Gabriela Recio Cavazos.



Durante el espectáculo multimedia se proyectaron imágenes recreando los acontecimientos que Beto Castillo como lector principal, Elsa Pérez y Marisela Medina narraron.

Marisela Medina, Beto Castillo y Elsa Cecilia Pérez. Foto: Omar López

La historia fue amenizada con canciones como “I can’t get no” de The Rolling Stones, “Can’t help falling in love” de Elvis Presley, “A hard day’s night” y “Yesterday” de The Beatles.



Nueve músicos, tres cantantes y siete coristas interpretaron para que el grupo representativo de danza de 10 bailarines mostrará su talento sobre el escenario.