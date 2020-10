Concientiza con novela

Basada en una historia real, el guionista Salvador Orozco presenta en su novela “Aldonza”, una historia de hace 20 años que no vive alejada a la realidad actual: maltrato y violencia a las mujeres.

Aldonza es el nombre de ficción de una mujer de Los Altos de Jalisco, a quien Salvador conoció hace dos décadas y de quien escuchó esta historia que lo inspiró a trabajar durante 30 meses en su escritura que a quien la lea le permita encontrar el valor para decir “no” antes las situaciones de cualquier tipo de abuso que en su mayoría comienzan en el hogar.

Con este trabajo literario, el autor busca que sus lectores rompan los patrones que repiten de sus antecesores, pues Carlota, mamá de la protagonista, es una mujer que al final siguió la misma historia de su madre y después Aldonza lo repite, aunque de una forma más cruda pues ella es maltratada desde los 8 hasta los 59 años de edad.

Me gustaría aprender a decir que no, que no tengan miedo, que haya ese empoderamiento, que tengamos valor y fuerza para decir lo que no me gusta, lo que no quiero seguir viviendo y estar libre de todo lo que me hace daño porque no tenemos que ser esclavos del sufrimiento”, destacó.