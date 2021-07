Conmemoran en vivo fiesta de la palabra

Con la entrega del reconocimiento “Compromiso con las letras” a Bernardo Fernández Bef, y la lectura de un fragmento de su libro titulado “Ojos de lagarto”, arrancaron las actividades de la Feria Nacional del Libro de León, que tendrá lugar del 22 al 31 de julio.

La edición 32 de la Fenal, con 10 días de actividades, tiene un formato especial multisede en el Centro Histórico de León, las actividades se realizarán en cuatro sedes: Plaza de Gallos, El Museo de las Identidades Leonesas, La Casa de la Cultura Diego Rivera y El Teatro María Grever.

Durante el evento inaugural se contó con la presencia de Carlos María Flores Riveira, director general del Instituto Cultural de León; Katia Nilo Fernández, directora de Desarrollo Artístico y Cultural del ICL; Adriana Camarena de Obeso, directora general del Instituto Estatal de la Cultura y de Bernardo Fernández Bef, el escritor homenajeado.

Carlos María Flores Riveira, comentó que después de que el año pasado se tuvo una propuesta totalmente virtual debido a la pandemia de COVID-19, este año se vuelve a lo presencial y destacó el desarrollo en conjunto de tres ejes temáticos: Equidad, Diversidad e Inclusión, fundamentales en el imaginario colectivo de todo el mundo.

Destacó que en esta ocasión formularon una sinergia importante y desarrollaron un proyecto piloto de una guía para vincular las sedes de la feria en un recorrido de poco más de un kilómetro en el que las personas con algún problema visual podrán hacer el recorrido guiadas por un camino y de un transporte urbano incluyente que hará una ruta especial para que las personas con alguna imposibilidad motora puedan acercarse a la ruta Fenal.

Un programa importante

En su intervención Katia NIlo Fernández, directora de desarrollo artístico y cultural del ICL, comentó que dentro del programa editorial se contará con la participación de Pilar Quintana, ganadora del premio Alfaguara; Sara Sefchovich, Élmer Mendoza, Javier Velasco, Rosa Beltrán, Martín Solares, Juan Villoro, Greta Elizondo, Amaranta Leyva, Alonso Arreola, Celia del Palacio y Ricardo Siri, entre otros, “tenemos un programa importante”.

Mientras que dentro del programa artístico se contará con espectáculos de danza, música, teatro y títeres además de que tendrá lugar el Festival de Monólogos 2021.

Adriana Camarena de Obeso comentó que la Fenal es un proceso en donde se cristaliza a través de la presentación de libros, talleres y actividades artísticas, lo que el ICL realiza a lo largo de un año.

En cuanto a lo que ofrecerá el Instituto Estatal de la Cultura comentó que siguen en la búsqueda por generar inquietud por la lectura y que presentarán algunos libros recién publicados como El riel de la memoria y la Compañía de Jesús en León, entre otros.

En su intervención Bef mencionó que no todos los días alguien como él recibe un reconocimiento que ha distinguido a figuras como Amparo Dávila, Cristina Rivera Garza y Juan Villoro, entre otros que lo han antecedido.

“Cuando me dijeron de la distinción no lo creí, agradezco a todos los que me han apoyado, a mis hijas, a quien ha creído en mí. Gracias a la Fenal por esta distinción y a las personas que han comprado mis libros”

CONSULTA LAS ACTIVIDADES

Carlos María Flores destacó que la Feria del Libro es la gran fiesta de la palabra e invitó a consultar la página www.fenal.mx y las redes redes oficiales del Instituto Cultural de León y Fenal Oficial para ver el programa completo de actividades.