'Corre por sus metas'

León.- Con tan solo 20 años, Daniel Escoto ha demostrado un rápido ascenso en su trayectoria como piloto de autos de carreras.

A los 18 años, inició su preparación profesional en la Escudería Radicce de la Ciudad de México bajo la supervisión de Erick Galicia en el autódromo Moisés Solana de la ciudad de Pachuca Hidalgo.

Siempre me veía en la tele las carreras, pero fue hace dos años que salió un entrenamiento en Pachuca, de hecho yo todavía no sabía manejar bien manual y fue la primera vez que toqué un coche de carrera; el entrenador me dió la oportunidad de entrar a carreras, éramos 28 coches y quedé en séptimo lugar; luego me pasó a las camionetas Nascar, después a Fórmula México y ahorita en Fórmula 4”, contó.