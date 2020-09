Crea espacio para el vino

Crear una comunidad para aprender y compartir sobre el tema del vino, es el propósito del chef Emmanuel Galván Arriaga quien invita a unirse al primer club enogourmet Vinoches.

Con un año a cargo de los alimentos y como socio de Rufina, el experto en alimentos diseñó un espacio en la terraza del lugar, donde también se encuentra su cocina, para compartir un espacio al aire libre y en ambiente casual donde se pueda aprender y hablar de la cultura del vino a partir del 7 de octubre.

Hace seis años, el chef oriundo de Puerto Vallarta llegó a León hace seis años para trabajar en un grupo restaurantero conocido en la ciudad, luego recibió la invitación de Rufina para unirse al negocio y ahora ya establecido y retomando actividades retomó este proyecto.

Le dije a mi socio que desde hace tiempo he seguido el tema del vino como algo que me gusta por cuestiones de mundo, de pasión, de cultural y siempre había hecho clubes de vinos, primero en mi casa, luego en casa de alguno de los integrantes y hasta en cocinas de otros restaurantes”, platicó.

Cada martes a partir de las 8 de la noche, el chef ofrece una experiencia causal en la terraza para descorchar vinos mexicanos y sobre todo guanajuatenses acompañados de los clásicos de la gastronomía internacional, en la que los asistentes pueden participar en la elaboración de los alimentos para maridar la bebida.

Yo me fui adaptando a la idea sustentable de Rufina y trato de hacer mi comida lo más natural posible con hierbas del huerto que tenemos también en este espacio. Cuando me presentan este sitio yo quería mi cocina aquí arriba porque siempre me ha gustado cocinar al aire libre porque soy amante del fuego vivo”, contó.

Principalmente el club está dirigido a quienes no tengan conocimientos sobre el vino y les interesa conocer sobre la bebida, pero la invitación es abierta al público en general, pues conforme avancen en aprendizaje también se invitarán a sommeliers, enólogos y dueños de las bodegas para que también puedan promocionar sus etiquetas.

Yo participé en un curso de promoción de vinos de Guanajuato y me enamoré de todo lo que están haciendo, yo no sabía de todas las bodegas que hay en el estado y hace como cinco años probé un vino de aquí y la verdad no me gustó, pero ahora en este curso he visto el gran avance y la enorme diferencia de que están haciendo las cosas bien y en el mercado será importante en pocos años”, destacó.