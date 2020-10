Crean guía de superviviencia

Las emociones juegan un papel importante dentro de la pandemia y para sobrevivir a ellas es que especialistas como Animar Orihuela, Mario Guerra, Eduardo Calixto se unieron para compartir su experiencia en temas de desarrollo humano.

En entrevista, Mario Guerra, reconocido psicoterapeuta, habló sobre su libro “Sobrevive. Una guía para mejorar tus relaciones, emociones y pensamientos durante la crisis” que promete superar obstáculos emocionales, generados por semanas de vivir y trabajar desde casa, el miedo es normal, y de él pueden surgir discusiones. Creer que no solo el coronavirus, sino que un terremoto o accidente grave, pasará y traerá como consecuencia una enseñanza fructífera.

Los autores son expertos en relaciones de pareja, sanación del niño interior, cómo reconocer el miedo y convertirlo en un aliado, cómo funciona tu cerebro, entre muchos otros temas.

Mario comentó que los que más resultaron afectados fueron los que se resistieron a la pandemia, contra los que lo tomaron como parte de una nueva normalidad.

Los que se resistieron a la pandemia lo pasaron mucho peor, aquellos con la expectativa de que mayo o octubre iba a acabar; las personas más adaptables son las que sabiendo que va para largo se acomodaron al uso del cubrebocas, el lavado de manos.

Los aumentos en la violencia, sobre todo en mujeres, fue solo la consecuencia de una deficiencia al momento de elegir pareja.

La experiencia de la pandemia a todos nos causó ansiedad, un torrente de emociones para los que no estábamos preparados, jamás la habíamos vividos, así que no sabíamos qué hacer, qué sentir y para todos en general fue un caos, si a eso le agregamos conductas previamente violentas, machistas, el no tener idea de cómo llevar relaciones de pareja eficientes, generalmente eligen pareja con alguien que les gusta, claro que el que te gusta tiene que ser un elemento, pero si con ella no te sabes llevar bien, si no existe esa posibilidad de comunicarnos, tienes el coctel perfecto para la violencia”, añadió.