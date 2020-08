Crean nueva imagen

La importancia de una o un consultor de imagen para alcanzar las metas, es el tema que abordó Rossy Garbbez, Consultora de Imagen a nivel internacional, con máster en imagen profesional.

Fue a través de una entrevista con Luma Hernández, profesional de la imagen integral, en donde expresaron el impacto de la consultoría de Imagen en la actualidad.

Anteriormente no se sabía qué era un consultor o un asesor de imagen y es ir mucho más allá que solo vestir bonito, porque todo comunica, y el mensaje que se quiere proyectar forma parte de la imagen personal”, explicó Rossy.

Afirmó que en la actualidad las personas pueden identificar qué es una consultoría de imagen y la pueden señalar como una digna profesión.

Por otro lado, dijo que la imagen personal es importante al momento de hacer negocios o de emprender, puesto que debe ser congruente lo que se ofrece con lo que se dice y se viste, por lo que la experta afirmó que muchas personas se realizan un autosabotaje.

Cuántas veces no hemos oído que hay genios que viven en el anonimato, porque muchas veces los demás no creen lo que ellos dicen porque no son congruentes con la imagen que llevan”, expresó.