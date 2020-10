Cuenta historia con la música

Una mirada desde las expresiones musicales en un contexto social y cultural como el Porfiriato en Guanajuato, es el resultado de la investigación de Chábel Jesús Hernández Fragoso.

El ganador del Premio Nacional de Investigación Forum Cultural Guanajuato 2018, presentó su trabajo editorial a través de las redes sociales del Museo de Arte e Historia de Guanajuato (MAHG) que además de participar en este concurso, sirvió para concluir sus estudios de licenciatura en Historia en la Universidad de Guanajuato.

Óperas, tertulias y serenatas, la vida cotidiana porfiriana y la irrupción revolucionaria”, es el título de la investigación ganadora que fue comentada por las catedráticas Ma. de Lourdes Cueva Tazzer y Graciela Velázquez Delgado.

Cueva Tazzar compartió que en el primer capítulo desarrolla el uso la ópera, zarzuelas, serenatas, veladas, tertulias y otras expresiones durante el Porfiriato como parte del proyecto modernizador, así como el empleo que las élites y clases medias le dieron en función de su propia identidad.

Por su parte, Graciela Velázquez Delgado, destacó que el trabajo de Chárbel como historiador, pues no se puede decir que se dedica a esta profesión sin poner en práctica la investigación.

No solo el estado era quien proporcionaba ciertos mensajes a la gente que tenía y podía hacer composiciones y todas estas manifestaciones musicales, casi todas pertenecían a una clase letrada y que podemos inferir que al ejecutarlas en plazas y jardines tenían la intención de que la gente las escuchara y que la música se relaciona con ese nuevo orden que estaban poniendo los gobiernos revolucionarios en Guanajuato”, señaló.

La profesora felicitó al autor por su trabajo pues dijo que gracias a esta investigación, muchos de quienes estuvieron vivos en ese tiempo pueden tener voz en el presente.

A mí me preocupaba saber qué había pasado en Guanajuato durante la Revolución Mexicana, pero no sabía cómo hacerlo, por dónde investigar y encontré un espacio en lo musical, encontré mi objeto de estudio que me permitió entender este espacio geográfico y temporal que estaban pasando y cómo vivieron ese proceso con cambios abruptos”. -Chábel Jesús Hernández Fragoso, Premio Nacional de Investigación Forum Cultural Guanajuato 2018