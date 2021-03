¡Cuidado! las pastillas para dormir pueden ser peligrosas

León, Gto. Dormir es una función vital y natural, por lo que hay que tener cuidado en el consumo que fármacos para poder conciliar el sueño pues su uso excesivo y descontrolado puede causar adicción e incluso la muerte.

Liliana Amaro, coach del sueño.

La coach del sueño Liliana Amaro, destaca que este tipo de medicamentos tienen que ser recetados por un especialista, por lo general son los adolescentes y adultos los candidatos a consumirlos, una vez que su médico les ha realizado varios estudios y ha llegado al diagnóstico correcto.

“Los fármacos utilizados para ayudar con el sueño son los somníferos, estos suelen ser eficaces en las noches de insomnio; como la tolerancia a estos se incrementa rápidamente el efecto suele disminuir respectivamente. Cuando los fármacos se obtienen de manera libre pueden tener otros efectos y hacer que la persona se sienta mal al día siguiente”, explicó.

La también fundadora de Zzleep My Baby aconseja no usarlos, si no ha sido recetado por un profesional de la salud y como alternativa a la automedicación comparte dos recomendaciones importantes.

La primera consiste en una revisión médica con diagnóstico para determinar si es un problema de salud y seguir las indicaciones del médico; o si el problema es de comportamiento hay que entonces recurrir a un experto en sueño. La segunda, es buscar desde el inicio el asesoramiento de un coach de sueño para generar hábitos que ayuden al descanso, así como un plan de acción y rutina.

“Como recomendaciones generales para mejorar el sueño les puedo compartir que establezcan rutinas; sigan los horarios establecidos; una dieta saludable; y poco interacción y estimulación con la tecnología”, agregó.

En el caso de los adolescentes y adultos el problema a la hora de dormir siempre es acompañado con episodios de depresión y/o ansiedad, por lo que hay buscar ayuda de tipo psicológica temporal para alivianar la carga y lograr el relajamiento y descanso.

“Como conclusión los fármacos deberían de ser evitados en la mayoría de los casos, lograr que nuestro cuerpo funcione de manera natural y eficiente siempre dependerá de nosotros mismos, si hablamos de pequeños esto de igual manera dependerá de sus padres”, finalizó.