Da consejos fiscales para preparar la declaración anual de impuestos

León, Guanajuato. Para comenzar el 2020 con el pie derecho en materia fiscal, el contador Jayro Fernández del despacho JJ González comparte algunas recomendaciones para la declaración anual de impuestos.

Con seis años de experiencia, explica a grandes rasgos que la declaración de impuestos es la obligación que se tiene como contribuyentes de presentar ante el fisco el resumen anual del ejercicio fiscal completo de enero al 31 de diciembre o un ejercicio fiscal que es de marzo al 31 de diciembre.

El egresado de la Universidad de León menciona que hay dos tipos de contribuyentes: personas físicas y morales. La obligación para cada uno de ellos es distinta; las personas morales pueden presentar su declaración hasta el 31 de marzo del siguiente periodo y las físicas hasta el 30 de abril.

Hay ciertas características para saber quienes están obligados a presentar esta declaración anual. Por ejemplo, si hay una actividad empresarial como personas físicas; si se forma parte de una sociedad, es decir, dentro de una persona moral; pero si solo se está bajo el régimen de sueldos y salarios no aplica, siempre y cuando se cumplan con los requisitos de tener un solo patrón, ya que si se tiene más de uno o se pasan los 600 mil pesos de ingresos anuales también es obligatorio.

Por esta razón, es importante acercarse a un especialista que informe cuándo sí y cuándo no aplica para así evitar problemas futuros.

Si estamos bajo el régimen de sueldos y salarios hay puestos en los que no estamos obligados, pero la opción no está denegada, nosotros podemos presentar la declaración por nuestra parte, pero se le debe informar a la empresa, precisamente en estas fechas, y estando seguros de que tenemos saldo a favor, si no, no tiene caso hacerlo así”, explicó.