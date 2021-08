Da espacio a la conversación sobre "Aldonza"

A un año del lanzamiento de su libro Aldonza, Salvador Orozco, tendrá un acercamiento con el público leonés a través de un streaming el próximo 6 de agosto a las 7:30 de la noche.

Esta obra es un thriller psicológico donde habla de incesto, violación, patriarcado y machismo, por lo que en este espacio digital, muy posiblemente compartirá una dinámica de preguntas y respuestas con la mujer que inspiró esta historia.

“Este libro superó mis propias expectativas porque fue bestseller a los dos o tres meses de haber salido en Amazon. En este tiempo he realizado talleres, pero por cuestiones de la pandemia no he podido avanzar como como yo quisiera, pero hay invitaciones a Guadalajara el 14 de agosto, a Arandas el 28 de agosto y después vamos a Jalostotitlán, la verdad que sí estoy muy sorprendido de la aceptación”, compartió.

En el transcurso de estos meses ha podido compartir e intercambiar puntos de vista e historias con los lectores que han conocido la vida de Aldonza. En su experiencia, las mujeres son más entregadas y abiertas en temas de violencia, pero a los hombres les da pena.

“En Guadalajara me pasó con dos señores que se interesaron mucho en el libro, yo personalmente se los entregué cuando fui a un tour de medios allá y me hablaron de que era una historia muy fuerte, muy real y yo los vi muy identificados, pero no se abrieron más; en cambio, las mujeres si me han contando sus historias y eso es algo que de verdad no tiene valor para mí y que agradezco muchísimo porque estoy seguro que Aldonza ha tocado muchos corazones”, externó.