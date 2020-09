Da forma y color a sus emociones

Las emociones que embargan a Cris Sánchez o mejor conocida como Cris Garabatos, así como las cosas que ama, la han llevado a desarrollarse como ilustradora profesional.

Ha sido por este mismo camino profesional, que Cris ha encontrado la manera de proyectar a los demás que pueden alcanzar sus sueños, a través del trabajo duro, constancia y amor por lo que hagan.

Desde niña disfrutó mucho el arte como pinturas, obras de teatro, musicales, entre otros, gracias a la influencia de su mamá.

No siempre he dibujado ‘bien’, aunque soy firme creyente de que no se dibuja ni bien ni mal, sino que cada quien tiene su estilo y forma de expresarse, pero eventualmente me di cuenta que había personas cuyo trabajo era dibujar y dije: ‘¡yo también quiero vivir de dibujos!’.