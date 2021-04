Daniela Rubí 'La Joya del Bajío, le brinda voz a talento guanajuatense

León, Guanajuato. La cantante Daniela Ruby compartió a través de las redes sociales, la emoción y orgullo de recibir en su hogar, la visita de Ricardo Anaya, quien convivió con ella y su familia alrededor de una hora.

“La joya del Bajío” dijo en entrevista telefónica para a.m. que cuando recibió la llamada de esta visita, pensó que era una broma, pero al indicarle que era el equipo de comunicación se sintió sorprendida de la petición.

Yo estoy activa en mis redes sociales, me gusta compartir mis videos cantando y le pido a mis seguidores que compartan mi contenido. La verdad es que hasta el momento no me han explicado bien, pero al parecer creo que uno de mis videos llegó a manos de alguien del equipo de Ricardo, investigaron mi trayectoria y se pusieron en contacto conmigo”, platicó.