Desarrolla MiM cultural estatal

Hace ocho años, Mi Museo Universitario De La Salle, MiM, nació con la misión de identificar, rescatar, difundir y desarrollar la cultura del estado.

“8vo Aniversario del MiM ¿cómo empezó todo?” fue la charla que realizaron para celebrar este acontecimiento, aún en la distancia, pues hasta el momento y a pesar de que el semáforo estatal se encuentra en naranja, no han dado apertura a sus salas.

Cristhian Córdova, director de imagen y comunicación de la Universidad De La Salle Bajío, fungió como moderador de la plática y destacó que a ocho años están por alcanzar la meta de 100 mil visitantes, cuentan con más de 4 mil piezas y se han realizado 113 exposiciones.

Andrés Govela Gutiérrez, entonces rector de la universidad y precursor de este proyecto, se dijo sorprendido de los resultados de esta idea que comenzó en 2007 cuando se integró al Consejo de Fomento Artesanal en el Estado.

En una primera reunión en Celaya me acompaña Adriana Guerrero, quien era le directora de la Escuela de Diseño, y había artesanías de varios municipios y me quedé sorprendido porque en 10 años que tenía viviendo en Guanajuato no conocía esa artesanía tan bella y diversa y saliendo de ahí comenzó esta idea que no sospechábamos hasta dónde iba a llegar”, recordó.