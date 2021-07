León, Guanajuato. Meditar sobre la importancia de su profesión y actualizarse en temas que tomaron fuerza con la pandemia, como el comercio digital y el outsourcing, fueron el eje central de la conmemoración del Día del Abogado que se realizó en el Parque de Innovación de la Universidad De La Salle Bajío.

El evento fue organizado por la Facultad de Derecho de la Casa de Estudios y el Colegio de Abogados de León A.C. en que se realizaron conferencias y mesas de análisis sobre el comercio digital y sus complicaciones jurídicas, así como la subcontratación: outsourcing.

En la inauguración del evento, Mariela del Carmen Huerta Guerrero, directora de la Facultad de Derecho, destacó que la universidad trabaja en la formación integral de las personas para responder con eficacia y eficiencia en los ámbitos: económico, jurídico y social.

Desde agosto de 1986, se imparte el Programa Académico de la Licenciatura en Derecho, el cual se ha sometido a seis procesos de revisión curricular, lo que permite tenerlo actualizado y de vanguardia.

Ya son 29 generaciones con más de 3 mil 300 egresados, entre quienes destacan el actual gobernador del estado Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, quien fue el encargado de la declaratoria inaugural del evento.

Por su parte, Víctor Manuel Sánchez Quiroz, presidente del colegio de abogados de León señaló que, con la pandemia, el correo electrónico y outsourcing se dispararon en temas jurídicos, por lo que el reto es tener el conocimiento y herramientas para cuestionar algo en contra de lo que es representado.

Nosotros como abogados recibimos un conocimiento que es privilegiado y no debemos usarlos de forma indebida sino para ayudar y servir a los demás”, agregó.

En el protocolo de inauguración también estuvieron presentes Héctor López Santillana, presidente municipal de León; y Ma. Socorro Durán González, vicerrectora académica de la universidad.

Yo me dedico al campo de lo civil y representamos a las personas que requieren este servicio que no solo es a mujeres que por sus condición son vulnerables a derechos, también hay abuso con los hombres y es la defensa de derechos a nivel la familia y es lo que me ha apasionado en mi profesión”, Martha Gómez Navarro, 17 años en la abogacía.

“El litigio es una vocación de servicio, de apoyo a las personas para llegar a un buen acuerdo de acuerdo a la ley y lo que más me ha gustado de mi trayectoria es el trabajo por la protección de los derechos humanos de buscar lo mejor para nuestros clientes y los intereses que ellos tienen para defenderlos conforme a la ley", Juan Ángel Jaime Córdova, 9 años en la abogacía.

“Desde pequeña nació mi gusto por esta profesión, que es muy apasionante e interesante y a mi me encanta que se haga justicia, la verdadera, no simplemente decir y en nosotros como abogados está la labor de que así sea”, Luz María León, 15 años en la abogacía.