Dialogan sobre la museología actual

La pandemia global del Covid-19 ha transformado la forma de realizar muchas cosas, y los museos no fueron la excepción pues aún se encuentran en la búsqueda de las mejores formas para adaptarse y generar el diálogo entre las piezas y sus visitantes.

Así lo compartieron expertos durante la charla Diálogos y senderos creativos de Mi Museo Universitario De La Salle con el tema central “Museografía en tiempos de pandemia” que fue moderada por Christian Córdova, director de comunicación e imagen institucional de la institución educativa.

El responsable de museografía del MiM, Jesús Adame compartió que en la museografía hay conceptos técnicos que se cuidan desde la planeación, la gestión e incluso cuando ya está montada una exposición también una retroalimentación y que en las circunstancias actuales, se tienen que reestructurar los conceptos para adaptarse.

Los espacios o restricciones en muchos museos nos marcan, a veces de manera no escritas de cómo desenvolvernos, qué hacer o no hacer y esas reglas son las que se tienen que replantear. Algo que dan las circunstancias actuales es que podemos preparar a las audiencias que no nos visitan y por estos medios desde la comodidad de sus casas podemos prepararlos, informarles y paulatinamente en museos abiertos vivan la experiencia de una forma diferente”, agregó.