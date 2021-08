Diseña su camino

León, Guanajuato.- Sergio Rocha, no solo es reconocido por ser un diseñador guanajuatense de prestigio en el mundo de la moda, también lo es por la ayuda que brinda a quien lo necesita a través de sus diseños y colecciones.

El gusto por la moda y el diseño le viene a Sergio Rocha, originario de San Francisco del Rincón, desde que era muy joven, empezó a diseñar vestidos de cóctel y para ceremonias especiales para sus 10 hermanas y para sus amigas que eran elegidas como reinas de la ciudad o embajadoras de algún club.

Sergio Rocha estudió la carrera de Educación y tres semestres de Comunicación, sin embargo dejó todo cuando en 1994 consiguió una media beca que le permitió ir a estudiar Diseño de Moda e Imagen en el Parsons School of Desing en Los Ángeles, algo que necesitaba para seguir su sueño de convertirse en una persona reconocida en el mundo de la moda.

Agregó que esa misma pasarela, que estuvo integrada por 25 diseños, la mostró en la ciudad de León en el salón Hacienda El Refugio, fue su primer evento de beneficencia.

“Todas las pasarelas que he realizado han sido en pro del bienestar social, nunca he lucrado, he puesto mis diseños y donado eventos para la Cruz Roja, Patronato de Bomberos, Club de Leones, DIF Municipal, Asilos de Ancianos y orfanatos de niñas del estado de Guanajuato y sus alrededores”.