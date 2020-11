El artista tapatío Jose Dávila expone a León su ‘Fuerza bruta’

El tapatío Jose Dávila comparte un diálogo de paradojas que permiten la coexistencia de la fragilidad y la resistencia, la calma y la tensión, el orden geométrico y el caos aleatorio a través de nueve obras de gran formato de su exposición “Fuerza bruta”.

Hasta el 28 de febrero del 2021 el Museo de Arte e Historia de Guanajuato(MAHG) alberga esta muestra con curaduría de Viviana Kuri.

Ha sido una experiencia muy grata haber realizado este proyecto que viene en un momento muy peculiar por el año que hemos vivido y en el que he tenido el privilegio de poder desarrollar ideas gracias a la pausa por el Covid, ese tiempo creo que, de alguna manera, me ayudó a gestar una exposición que en lo personal me tiene altamente complacido”, expresó el artista.