El violonista Atis Bankas y la pianista Victoria Kogan unieron sus talentos

León.- El violonista Atis Bankas y la pianista Victoria Kogan demostraron que el trabajo en equipo generar momentos para el deleite de los amantes de la música.

Foto: Maricela Maceira/ Cortesía: Forum Cultural Guanajuato

Ambos talentos se unieron en el Teatro del Bicentenario donde ofrecieron un programa que destacó la Sonanta para piano no. 2 en La mayor, Op. 2, no. 2 y Sonata para piano no.3 en Do mayor, Op. 2, de Ludwig van Beethoven.

Este recital gratuito para el público se realizó gracias a la vinculación del Forum Cultural Guanajuato y el Conservatorio de Música de Celaya.

Atis Bankas es un aclamado violinista, pedagogo y músico de cámara lituano-canadiense; su acompañante Victoria Kogan, pianista rusa con quien también interpretó obras de Wieniawski, Brahms, Gershwin, Hubay y John Williams.

Foto: Maricela Maceira/ Cortesía Forum Cultural Guanajuato

En un ambiente más íntimo, que ofrece el teatro estudio, las interpretaciones recibieron el reconocimiento de los asistentes con aplausos extendidos al no perder de vista cada uno de los músicos que parecían uno solo con sus instrumentos.