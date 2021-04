Embarazos en adolescentes es un problema de salud pública

León, Gto. La adolescencia es una etapa vulnerable en la que la falta de información, de límites, del control de las emociones y de afecto y atención por parte de la familia, puede llevar a un embarazo en edad temprana con sus respectivas consecuencias físicas y psicológicas.

José Felix Gómez Calderón, director de Centros de Integración Juvenil Unidad León, comentó que el embarazo en adolescentes es un problema de salud pública que en muchos casos tiene que ver con un alto grado de mortalidad y morbilidad en las adolescentes embarazadas.

Agregó que existen diversos factores que inciden para que se dé el embarazo en una adolescente entre ellos la edad, falta de madurez, la dificultad para controlar sus impulsos y emociones que las pueden llevar a involucrarse en relaciones afectivas poco convenientes.

Otras causas que mencionó son la carencia de afecto y atención por falta de la familia que ocasiona que cuando encuentran una figura importante, llámese amigos, novios o conocidos que les brindan aquello de lo que carecen se involucran en una relación afectiva cada vez más intensa que puede traer consecuencias también por la falta de una buena educación sexual y reproductiva.

“En este hecho también influye que a veces los adolescentes no tienen metas claras, un plan de vida y pueden ver la maternidad como meta principal, como una autorrealización o un escape a los conflictos que pudieran tener en casa por lo que de manera consciente o inconsciente se relacionan con personas donde corren riesgo de embarazarse.

Destacó que entre las consecuencias de un embarazo en adolescentes están problemas físicos como anemia, hemorragias, infecciones, abortos, partos prematuros o dificiles por no haber una madurez física mientras que en lo emocional o psicológico hay desde dificultades económicas, ruptura de la relación por no asumir la responsabilidad del bebé así como sentimientos de culpa y depresión que pueden llevar a ideas suicidas e intentos de suicidio.

Añadió que para prevenir esta situación se debe trabajar en el hogar en promover la comunicación, la asertividad, favorecer la educación sexual, en el conocimiento y estrategias de uso de métodos anticonceptivos, como último “recurso" ya que estos protegen y ayudan a que no se dé el embarazo.

En la parte del proyecto de vida destacó que es importante que los orientadores y maestros lo promuevan, pero sobre todo los papás y que apoyen a sus hijos a lograrlo.

“En Centros de Integración Juvenil Unidad León se promueve y fomenta que los jóvenes tengan los recursos y fortalezcan sus habilidades, autoestima, autovaloración, buena comunicación social y ser asertivos, que tengan la certeza de comunicar lo que quieren y lo que creen por encima de lo que los amigos piensan, sienten o creen, fomentar la acertividad en los jóvenes es nuestro elemento principal para que aprendan a decir no cuando sea no, ya sea en el consumo de sustancias, con quien se quieren relacionar, si tienen o no relaciones sexuales, los orientamos y sensibilizamos para que tomen las mejores decisiones para su vida y que la vivan plenamente”