En México aún hay una falta de cultura’

Los buenos hábitos a temprana edad y la orientación de un especialista en odontopediatría son aspectos clave para la salud bucal de niños, niñas y adolescentes.

La especialista Jéssica Losson, explica que el cuidado en este sector de la población debe ser desde el nacimiento hasta los 15 años, dependiendo del desarrollo de cada persona, pero es importante que en los más pequeños los papás se conviertan en ejemplo y aliados en el trabajo de la prevención de enfermedades o deformaciones.

Ahorita que todos estamos en casa, el uso de pantallas (tablet, celulares, televisión, etc.) liberan neurotransmisores y la dopamina que es la hormona que los pone felices, no tienen como sacarla porque no tienen actividades física y les provoca ansiedad, entonces esta sustancia se queda en su cerebro y en la noche rechinan los dientes de una manera severa que ocasiona problemas en su boca”, explicó.