Enaltece Premio de Investigación 2020 una labor artesanal

En el marco del 12 aniversario del Museo de Arte e Historia de Guanajuato (MAHG), Alberto Robles Estrella recibió el Premio de Investigación Forum Cultural Guanajuato 2020 y Silvia Pérez, presentó la edición de su trabajo ganador en 2019.

Con “El rebozo de León. Recuento de una industria olvidada”, Alberto logró el premio de investigación de este año que será publicado en 2021.

Su autor, estudió la licenciatura en Desarrollo y Gestión Interculturales en la ENES-UNAM y su campo se ha enfocado en el estudio, investigación y difusión de la indumentaria tradicional indígena e indumentaria antigua.

Alberto expresó que espera que a través de su investigación sobre la fabricación del rebozo quede más nutrida esa parte de la historia que parecía que no había quedado nada desde que desapareció esta labor artesanal.

El reconocimiento fue entregado por Jaime Ruíz Lobera, encargado de despacho de la dirección general del Forum Cultural Guanajuato y de José de Jesús Velázquez, encargado de despacho de la dirección del MAHG.

Luego de la entrega del Premio de Investigación Forum Cultural 2020, Silvia Pérez presentó en modalidad virtual el trabajo con el que hace un año ganó en esta misma convocatoria.

La originaria de Moroleón y licenciada en Historia por la Universidad de Guanajuato realizó la investigación “El bandidaje en el sur de Guanajuato”.

Estas historias y leyendas terminan formando parte de los municipios del sur del estado, es por eso, que yo quería saber más al respecto, conocer más a los bandidos y no solo quedarme con los cabecillos principales de los que se tiene más información yo quería conocer a todos los demás que habían quedado como hombres sin rostro”, compartió.

Miguel Ángel Guzmán López, maestro y doctor en Filosofía por la Universidad de Guanajuato, dijo que este trabajo trata el fenómeno del bandidaje ocurrido durante la Revolución Mexicana con un acercamiento crítico en el que la autora se pregunta cuáles son las características del bandido, de las actividades a las que se dedicaban y cuáles eran los daños que causaban.

Eso es lo que vamos a encontrar en tres capítulos. No es una narración que lleve un orden necesariamente cronológico, es más bien un orden analítico que se lee a través de diferentes planos de análisis. La autora jamás abandona un estilo fresco y en algunos momentos es anecdótico lo que mantiene al lector interesado en un texto académico que puede disfrutar cualquier persona”, comentó.

Por su parte, Rocío Corona Azanza, doctora en Historia por la UNAM, destacó que este libro adentra al mundo del bandidaje como un conflicto de un periodo que significó grandes problemas para un México lleno de nombres de bandoleros famosos.

Un acierto que tiene el texto de Silvia es como si ella se hubiera asomado a otro mundo y que personas que antes o en otro momento no habían sido vistas por la historia, de pronto saltan y ella nos lo muestra. Nos muestra un Guanajuato de la Revolución Mexicana muy combulso y creo que también es un texto que rompe paradigmas porque desde la historia parece que no había pasado gran cosa y este trabajo nos demuestra que no fue así”, destacó.