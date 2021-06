Enfocan congreso al nuevo urbanismo

León, Gto. Se llevó a cabo en la Academia Renacimiento el congreso “En busca de la belleza”, enfocado en el nuevo urbanismo, Palladio, y el rescate de nuestras ciudades, al cual asistieron ponentes e investigadores con una gran trayectoria en urbanismo, tanto nacional como internacionalmente.

La logística del un evento se organizó desde el año pasado, se planeaba fuera el 25 de marzo de 2020 cuando se llevará a cabo, pero por causa de la pandemia por Covid-19, se pospuso el evento. Desde entonces y con la nueva organización este año los encargados de realizar el congreso se tardaron 6 meses.

“Fue una experiencia padrisima algo nuevo para nosotros como empresa, algo en lo que estamos incursionando pero muy contenta y con mucho aprendizaje, es un compromiso de todos los ciudadanos, involucrarnos en estos temas, porque depende de nosotros el lugar donde vivimos”, expresó la organizadora del evento, Ahlin Morven.

Las personas involucradas en esta edición pertenecen al sector privado; arquitectos, constructores, desarrolladores, empresarios, inversionistas, etc”, agregó.

Durante el evento, estuvieron presentes dos ponentes mexicanos leoneses: Carlos Abugaber con el proyecto de Poliforum y Miguel Gómez de la firma Stadt.

Carlos Abugaber es un ponente destacado por su participación en la mejora de su ciudad, es arquitecto por la Escuela Mexicana de Arquitectura, egresado de la facultad de Arquitectura De La Salle, ha fungido como Presidente de Poliforum, León. Presidente del Consejo Banorte Guanajuato y Presidente grupo Abumex. Se ha involucrado en temas de: viviendas, urbanización, obras asistenciales, etc.

Miguel Gómez es un ponente destacado también por su participación en la mejora constante de su entorno, es Director de Stadt mi ciudad, ha fungido como consejero vicepresidente fundación empresarial Guanajuato, ha laborado en el Instituto de Planeación, estadística, geografía del estado de Guanajuato, Instituto Municipal de Planeación de León y el observatorio ciudadano de León.

Una de sus investigaciones más importantes se basa en el desarrollo interno de la metodología para la reestructuración urbana, denominada “células de convivencia”. Estudio exploratorio de ciudades humanas, para el Instituto de planeación y estadística del estado de Guanajuato.

Durante la conversación, también participaron tres ponentes de Estados Unidos: Fernando Pagés, Steve Mouzon y Brandon Palanker.

Fernando Pagés es un destacado ponente experto en diseño de vivienda prefabricadas accesibles, es desarrollador de NET-ZERO, Houston, TX. trabajó en conjunto en Andres Duany, en la construcción de casas prefabricadas que se exhibieron en el aclamado international builders show en las Vegas.

Ha recibido los reconocimientos: “Green Building Single Family House of the year, 2008”. “Workforce housing Award, 2007 (National Association of home builders”.

Steve Mouzon es un ponente destacado por su compromiso social, es Arquitecto, urbanista y fotógrafo, se le han otorgado los reconocimientos: “Barranco Award for Architecture (2012)”, Southlands: Agricultural Urbanism (2010). “Planning Abaco, (2009)”.

Brandon Palanker es un ponente extranjero que ha destacado como urbanista, desarrollador de bienes raíces (responsabilidad social, ambiental y económica), ha fungido como ex director de la firma Renaissance Dowtowns donde trabajó en la planeación y desarrollo orientado a comunidades. Ha recibido los reconocimientos: “pequeño empresario del año (Glen Cove, 2005)”, “Willian H. Whyte (división de westchester Ny de la asociación estadounidense de planificación).

Con este congreso en la Academia Renacimiento se busca que cada vez más la sociedad se involucre en temas sustentables y de vivienda para llevar a cabo una mejor planeación.

“Muy contento, muy agradecido que la Familia Gómez Velázquez hagan este tipo de eventos, espero que nos sirva a la comunidad para mejorar nuestras ciudades”, comentó Miguel Gómez.