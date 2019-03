Equipo de robótica ‘Xpacers’ competirá en Turquía

Después de ganar la competencia regional de robótica FIRST LEGO League, en enero pasado, el equipo Xpacers del Colegio Excellis obtuvo el pase para la fase nacional misma que se realizó en Monterrey, hace unos días.

Obtuvieron el tercer lugar en la fase nacional de FIRST LEGO League México. Foto: Cortesía

Conformado por nueve elementos, el equipo de esa institución, alumnos de cuarto y sexto de primaria y segundo y tercero de secundaria, ganaron un tercer lugar, por lo que se preparan ahora para representar a México en Izmir, Turquía, donde se realizará el FIRST LEGO League Open International Turkey.



Ederth Itzam Rangel, Sofía Cedillo, Fabián Ramírez, Sara Lizeth Vilchis, Frida Sofía Vázquez, Karla Ileana Guerrero, Neil Aiken Granados, Johanna Castañeda y Rodrigo Chávez son los nombres de los alumnos que hoy ponen en alto a nuestro Estado y a México, al ser los únicos embajadores nacionales.



“Este equipo se formó en agosto del 2018; se elige a los alumnos que han trabajado ya en la clase de robótica por al menos un año, y que tienen excelente desempeño académico y una buena actitud ante el trabajo”, comentó Beatriz Sánchez Gómez, directora general del colegio y coach del equipo.

Juan Luis Breton y Beatriz Sánchez. Foto: Maricela Maceira

Son tres las partes en las que se divide el desafío; el juego del robot (Robot Game), proyecto (Project) y valores (Core Values). Su proyecto integral lleva por nombre Grifarm y fue elegido en base al desafío y temática de este año denominada INTO ORBIT, referente al espacio.



Para el Project ellos han venido trabajando desde septiembre pasado con el estudio, análisis y aprendizaje del tema, después plantearon una problemática y soluciones de la misma.



Es así como llegaron a la propuesta de una forma sustentable y económica de tener una alimentación balanceada y a la idea de seguir la entomofagia, que es la ingesta de insectos, en este caso, utilizando los grillo acheta domesticus.

Hábitat que crearon para criar grillos. Foto: Cortesía

En cuanto al Robot Game, trabajan en el mismo prototipo que presentaron hace unos días, pero ahora incorporando mejoras en el diseño, construcción y así como programación del mismo para cumplir con retos o misiones como transportar cargas en un riel, pasar sobre cráteres o ayudar a un astronauta.

El talento de los jóvenes se vio reconocido con medallas. Foto: Cortesía

La tercera evaluación, Core Values, tiene que ver con los valores que mantienen entre el equipo.

El equipo trabaja de lunes a sábado en la mejora de sus proyectos. Foto; Maricela Maceira

En el trabajo participan como coaches, Ramón Alexandro Castañeda, ex alumno y actual estudiante de física y el ingeniero Juan Luis Bretón Estrada, de Brain Shift Laboratorio de Robótica.



“El equipo se dio cuenta que no hay imposibles, con verdadero empeño, con un poquito de ciencias y matemáticas se puede lograr a cualquier cosa; no se trata de niños y jóvenes construyendo robots, más bien se trata de robots construyendo personas”, compartió Juan Luis Breton mientras citaba al fundador de la organización FIRST Global, Dean Kamen.



Será del 22 al 25 de mayo de este año cuando se lleve a cabo la competencia internacional.