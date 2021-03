Es ‘Mujer Líder’ la pintora celayense Irene González Nieto

Guanajuato.- Día Internacional de la Mujer (8M). Es artista, es mujer y es celayense, es Irene González Nieto, pintora que ha forjado una trayectoria profesional de más de 30 años con su obra impresionista, en la que ha definido su personalidad artística y le ha valido el reconocimiento de conocedores de arte en México y el extranjero.

Hoy se coloca como receptora del Galardón “Mujer Líder 2021”, que otorga la Fundación Forjadores de México y le reconoce su trayectoria profesional en las Artes Plásticas.

La fundación cultural que desde hace 15 años entrega el Galardón de Forjadores de México, este año realiza por tercera ocasión la edición especial “Mujer Líder” en conmemoración al Día Internacional de la Mujer, para brindar un homenaje en vida a las mujeres que han sobresalido en su entorno, que inspiran con su labor diaria y son un ejemplo a seguir.

Esta máxima presea le será entregada a la artista durante una Gran Gala en el Casino Militar del Campo Marte en la CDMX, el próximo 26 de marzo, donde se reconocerán también a otras mujeres destacadas.

La presea será recibida por la pintora celayense, en un evento que se realiza en conmemoración al Día Internacional de la Mujer. /Foto: Marisol García.

Obra con personalidad

Tiempo atrás, Ríus, crítico de arte, reconoció en la celayense la constancia en su trayectoria, su estilo auténtico y personalidad en el arte; palabras que asegura la artista, le dieron armas para tener la certeza de no detenerse nunca, pues considera que esa es la clave del éxito: mantener siempre su pasión.

Cuando vino Ríus a darnos un taller muy importante, me dijo ‘tú no has parado y eso te ha llevado hasta donde estás, es importantísimo que no te detuviste y sobre todo que no quisiste cambiar tu estilo para venderlo, fuiste muy auténtica y hoy tienes personalidad’, escuchar eso de un crítico de arte de ese nivel, es un piropo muy grande y me dio muchas armas para decir: no me voy a detener nunca, al menos hasta que mi físico me lo permita”, expresa Irene en entrevista para AM y agrega que se requiere de mucho trabajo y firmeza para lograr una personalidad artística.

“Guelaguetza”, 2021, acrílico sobre lienzo al puro estilo de Irene González Nieto, con flores, fiesta, baile, simbolismos y colores mexicanos./Foto: Marisol García.

Ella siempre lo tuvo claro, su estilo: el impresionismo. Contaba con no más de 10 años, cuando empezó a forjar su personalidad en la pintura, desde entonces amaba el color y la naturaleza, y hoy siguen siendo componentes importantísimos en su obra.

A la edad de 20 años, con su primera exposición, comenzó su trayectoria profesional, y aunque por mucho tiempo su obra se ha caracterizado por el impresionismo, Irene reconoce que el arte tiene que estar a la vanguardia, por lo que al pasar del tiempo sus pinceladas han ido evolucionando y madurando, lo que le permitió sentirse cómoda con el expresionismo abstracto y actualmente abordar el figurativo surrealista.

Ahorita estoy en el figurativismo, pero estoy cayendo en algo más surrealista, más de mi espíritu, me gusta mucho pensar en Remedios Varo, Leonora Carrington, me gustan esos misticismos, esa espiritualidad me gusta mucho, y es lo que soy yo hoy”, confiesa.

Y su arte no solo se ha quedado en el lienzo, también lo plasma en la cerámica y ha sido durante el ‘año de pandemia’ y este 2021 que ha cobrado fuerza en su trabajo.

"Caja de Pandora", acrílico sobre lienzo, 2018. Obra presentada en el ArtBox Project en Nueva York y el Museo de Chicago. / Foto: Cortesía.

El despegue

Irene ha tenido la oportunidad de exponer en muchas partes de México y el extranjero, lo que la ha hecho crecer a lo largo de su trayectoria, pero reconoce que un momento importantísimo que marcó su despegue fue una convención internacional que se realizó en Celaya, a la que acudieron artistas de todo el mundo.

Me invitaron y fue lo máximo que me pudo haber pasado, porque ahí yo despegué a la plataforma de los galeros de México; Moishen me invitó a exponer en su galería, me convocaron para Art Chicago, mando obra y ahí empiezo a despegar, Fernando Díaz de la Galería Moishen fue importantísimo en este proceso.

“Y de ahí para arriba, empecé a exponer con Yuri López Colins en su galería, y ella me invitaba a exponer no sólo en el DF, sino en Madrid, y esas llamadas eran unos tesoros para mí”, comparte.

Después vino una invitación para el ArtBox Project en Nueva York en 2018, ‘me gané también ese premio, con una obra que se llamó La caja de pandora y también llevé esa obra a Chicago que estuvo en el museo unos días’, recuerda.

Irene González Nieto se dice feliz de ser distinguida por la Fundación Forjadores de México. / Foto: Marisol García.

El galardón: satisfacción y responsabilidad

Muy feliz, pero consciente de la gran responsabilidad que representa, es como recibirá el Galardón Mujer Líder 2021 la celayense.

“Este es un premio maravilloso, me encantó esa llamada cuando me dijeron ‘este premio es para ti, te lo ganaste por tu trayectoria’, y pues se me hace padrísimo porque es al esfuerzo de tu pasión, a lo que has hecho en toda tu vida. ¡No lo puedo ni creer, me encanta!.

Ese premio es como la confianza de que creen en ti y lo que has hecho, es una gran responsabilidad y al mismo tiempo una gran satisfacción, entonces pues a seguir trabajando y seguir dándole a todo lo que da con mi creatividad y mi inspiración”, comparte.

Cerámica con una escena de boda, con dos personajes únicos en una bella escena en colores vivos. / Foto: Marisol García.

Lo que viene

Irene tiene un gran cariño por su tierra y es por ello que le gustaría establecer en Celaya una academia de arte, sobre todo abrir un espacio para los niños que quieran pintar, ayudarlos con su talento para que vayan creando su propia personalidad.

Y entre sus planes también está el seguir trabajando en la cerámica, pero con la ayuda de artesanos para hacer producciones más grandes que lleven su estilo.

“Es una ilusión, ojalá se me dé la oportunidad y él apoyo”, menciona.

Y desde luego, seguir creando arte con sus pinturas “mi arte es lo que más me apasiona de todo, crear una obra de arte en formatos grandes es algo súper placentero para mí, verla terminada en la pared de un hotel o en una casa mexicana con algunos colores mexicanos míos… grande y contemporánea, es una cosa bellísima, es lo que más me gusta”.

Un mural en proceso iniciado en enero pasado con motivo del día de su cumpleaños. Dimensión:3x1.20m. / Foto: Marisol García.

El dato

Tres mujeres han sido fundamentales en el desarrollo de su trayectoria: su abuela paterna Susy Martínez de González, quien pintaba con un estilo impresionista muy vanguardista para su época y sin duda le heredó su vena artística; su abuela materna ‘Muñeca’ Reséndiz de Nieto, amante de la cultura quien la impulsó y ayudó a gestionar sus primeras exposiciones; y su madre, Irene Nieto quien le habló de los grandes pintores y le exigió siempre a dar más de sí, lo que le sirvió para llegar más lejos cada día.

Irene se dice también muy agradecida con quienes han estado al frente de la Cultura en Celaya, donde han mantenido las puertas abiertas para ella, y del profesor Moisés Argüello asegura, ha recibido un apoyo incondicional.

A partir de este premio tengo un compromiso más grande conmigo como persona, para crecer un poquito más, me gustaría dejar este legado a mi tierra y que este legado me deje también a mí una satisfacción muy grande”, concluyó Irene.