Es candidata a premio mundial

León.- Por su pasión y compromiso con la educación, Valérie Denglos avanza en la nominación Global Teacher Prize, en Londres, que reconoce al mejor docente a nivel mundial.

Hace unos días recibió la notificación de que se encuentra entre los 5 mil seleccionados de los que se elegirán primero a 50 y de estos a 10, para elegir a quien obtendrá este reconocimiento que además tiene un premio económico de 1 millón de dólares.

Nacida en Francia, pero mexicana por decisión Valérie ha dedicado la mayor parte de su vida a impartir clases de idiomas desde los grados de primaria hasta universidad, así como adultos de diferentes edades.

Siempre quise ser profesora y después de estudiar idiomas seguí con la carrera de Pedagogía en una de las mejores universidades de Londres; estudiaba medio tiempo y la otra parte del día impartía clases para la práctica. Al principio no me gustaba mucho porque era mucho trabajo y se debe tener mucha disciplina en el salón, pero sabía que eso me ayudaría para lograr poco a poco mi meta”, contó.