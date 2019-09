Es momento de compartir tu talento y composiciones

León.- La oportunidad de compartir talento y composiciones llega a los guanajuatenses a través del Premio Estatal de Composición para Banda Sinfónica y Tradicional “Isaías Barrón”.

Esta convocatoria es organizada por el Instituto Estatal de la Cultura (IEC) a través de la Dirección de Formación e Investigación y del Centro de las Artes de Guanajuato.

Preservar, conservar y difundir el patrimonio musical del estado de Guanajuato; fomentar la pertenencia, identidad y la tradición musical de banda; y contribuir a acrecentar el acervo musical popular son algunos de los objetivos de este concurso.

La convocatoria cierra el 18 de octubre a las 3 de la tarde y puede participar compositores nacidos en el estado de Guanajuato o con mínimo de ocho años de residencia, no hay límite de edad.

Foto: Cortesía

Lo que tienen que hacer es escribir una obra inédita, que no sean copia, modificiación o versión de otras existentes; y que no hayan sido difundidas por ningún medio de comunicación, ni editadas por ningún sello discográfico o editorial; que no hayan sido estrenadas, editadas o premiadas en concursos nacionales o internacionales.

Los interesados solo podrán presentar una obra y deben incluir el registro de los derechos de autor de sus piezas.

Las obras podrán ser remitidas por correo certificado dirigido al Premio Estatal de Composición para Banda Sinfónica y Tradicional “Isaías Barrón” al Centro de las Artes de Guanajuato A venida Revolución 204 zona centro esquina con Vasco de Quiroga C.P. 36700 en Salamanca, Guanajuato o entregarse personalmente en la misma dirección de lunes a viernes de 10 de la mañana a 6 de la tarde.

También se pueden enviar a la dirección electrónica premiocomposicionisaiasbarron@gmail.com, los audios deben enviarse en formato midi, mp3 y partituras en Sibelius, Finale o cualquier otro sistema de escritura musical.