Es una mamá fit

León.- Jéssica Muñoz Martínez es el ejemplo de que no existen pretextos para cuidar el motor principal de cada persona para sus labores diarias: el cuerpo.

Luego de un embarazo de alto riesgo en el que subió 25 kilos, Jéssica tuvo la determinación de regresar a la vida saludable que llevaba en su etapa de soltera y decidió, con la ayuda de profesionales en el ejercicio y a la alimentación, convertirse en una mamá fit y ya hasta es ella quien entrena a otras mamás que quieren verse y sentirse bien.

Ahora que inicia el 2020, algunos propósitos en común son la dieta y hacer ejercicio, pero Jéssica asegura que si no hay disciplina los resultados no serán los mismos.

En el gimnasio algunas de mis clientas me dicen ‘es que la casa, es que el marido, mis hijos’ y yo les digo que no pueden dar excusas porque yo ya pude siendo soltera, casada y ahora en mi etapa de mamá y es por una cosa llamada disciplina”, destacó.

Y para lograr esa disciplina es importante que les guste lo que hacen, por lo que es importante encontrar una técnica como el crossfit, spinning, zumba con la que la persona se sienta cómoda y contenta, además de apoyarse de un plan alimenticio que más que quitarle alimentos enseñe a comer lo que el cuerpo necesita para tener energía y sentirse sano.

Todos los días se levanta a las 5 de la mañana, corre durante 40 minutos, entrena a otras mujeres de 6 a 8 de la mañana, regresa a casa para llevar a su hijo a la guardería y preparar desayunos, hace las labores de su hogar, trabaja otro rato por la tarde o prepara sus comidas, y comparte tiempo con su esposo.

Destacó que es importante cambiar a una mentalidad sana, hablar con respeto porque las palabras y pensamiento tiene poder, amor propio para cuidar el cuerpo y todo eso hará en conjunto que una persona luzca feliz,

No puedes hacer las cosas a medias. Si ya te decidiste tienes que cambiar tus hábitos, No puedes querer un abdomen plano y no dejar el alcohol. Estar a dieta no es morirse de hambre es aprender a comer y balancear lo que estás comiendo. Hacer ejercicio mínimo tres veces a la semana, pero cuando empiezas a ver resultados es adictivo y te comprometes más”, agregó.