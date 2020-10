Escribe secretos del mundo digital

Con más de 20 años de experiencia en la comunicación, la colombiana Lina Cáceres comparte a través de su libro, los secretos de “Cómo triunfar en el mundo digital”.

La cofundadora del departamento digital de la agencia de representación de talentos más importante de Latinoamérica, explica que el objetivo de este trabajo es ofrecer un manual para quienes desean incursionar en el mundo digital, ya sea como creadores de contenido que quieren desarrollar su carrera ahí, marcas que quieren conocer las reglas del juego o emprendedores que buscan mostrar sus servicios o productos.

Este libro recoge ocho años de mi experiencia en el mundo digital. Yo vengo de medios tradicionales y entrar a lo digital fue totalmente diferente, entonces digamos que esa experiencia me llevó a dar muchas conferencias a nivel mundial y luego a hacer este libro que ha sido un reto muy grande porque no quería que fuera un trabajo que en seis meses estuviera obsoleto porque el mundo digital cambia constantemente”, destacó la emprendedora.

De esta manera codificó un algoritmo único que consiste en ser una voz de las plataformas, en la que se logra formar una marca personal sólida, comunicar y transmitir más allá de lo entretenido que sea un mensaje de conocimiento, una pasión o un pasatiempo en el que cada persona se vuelve experto en el tema y lo sabe compartir de manera entretenida para conquistar cualquier plataforma.

En el inicio del libro hablo de los antecedentes de este mundo digital, cómo se empezó a incorporar en el mundo del entretenimiento, quiénes fueron esos creadores de contenidos pioneros en el mercado hispano, todos sus logros y cómo poco a poco nos fuimos dando cuenta que esto era un negocio, no una moda y cómo se ha ido construyendo como industria”, platicó.

La segunda parte de su trabajo enmarca las 10 características principales que debe tener una persona que quiere triunfar en las redes sociales y que quiere dedicarse al mundo digital, el emprendedor o la marca que quiere usar estos medios para comunicar sus servicios o productos.

Casos de éxito integran la quinta parte del libro, en la que comparte el caso de 14 celebridades digitales con quienes ha trabajado y que comparten sus secretos que siguen con una parte de mitos y realidad y concluye con el panorama de la industria digital en los próximos cinco años.

El confinamiento por Covid-19 vino a decir que la industria digital no es solo para las nuevas generaciones, afirmó.

La experta destaca que la pandemia ha mostrado que no se tiene que ir a una oficina para ser productivos y que para muchas empresas como Google y Twitter trabajar en casa ya es parte de su nueva realidad.

Este hecho histórico ha traído también un momento disruptivo para la educación pues ha enseñado que los niños desde casa pueden estar en varios cursos online y que las redes sociales y el internet no solo son para entretener sino para entender muchas cosas, por lo que ahora los usuarios buscan contenidos de valor que sumen a la necesidad de aprender nuevas cosas y habilidades que no precisamente tienen que ser académicas.

Creo que en Latinoamérica nos dimos cuenta que el internet no es un privilegio sino una necesidad casi tan importante como tener luz y agua porque es la herramienta que nos permite adquirir conocimiento en este momento y en esta región todavía no es tan accesible que todos tengan una computadora, un celular o el internet y eso hace que haya mucha población que en este momento no tiene la posibilidad educativa”, finalizó.