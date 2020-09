Escribe sobre el duelo

La experiencia de la pérdida de un bebé vivida en carne propia, fue lo que inspiró a Karen Padilla, psicoterapeuta gestalt, a escribir su primer obra titulada “¿Dónde está bebé?”.

A través de las redes sociales del Instituto Cultural de León y la FENAL en su edición 31, Karen realizó la presentación de su libro como parte del programa permanente que ambas organizaciones ofertan en esta nueva normalidad.

Durante años me dediqué al apoyo de los papás y mamás que vivieron la pérdida de un bebé, les brindé acompañamiento en su duelo y técnicas para sobrellevarlo; pero no fue hasta que viví esta experiencia el año pasado que perdí a mi hijo, que comprendí más a fondo lo que es vivir este duelo para mí y quienes me rodeaban”, añadió.